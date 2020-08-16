تعرف على المحطات التبادلية بمترو الأنفاق

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "هارون – عدلي منصور"، كما وضع حجر الأساس لمشروع أول قطار كهربائي في مصر وهو القطار الكهربائي "السلام – العاشر – العاصمة الإدارية"، والمحطة التبادلية المركزية "عدلي منصور" والتي تعتبر نموذجًا للنقل متعدد الوسائط.

وتستعرض "الوطن" عدد المحطات التبادلية بمترو الأنفاق وأسمائها والمناطق التي تخدمها على النحو التالي:

محطة السادات "التحرير"

محطة السادات هي محطة تبادلية بين خطي المترو الأول والثاني، إذ يغير الركاب وجهتهم من الخط الثاني باتجاه الجيزة/شبرا لاتجاه المرج/حلوان بالخط الأول، أو العكس.

محطة الشهداء "حسني مبارك سابقًا"

ومحطة الشهداء هي محطة تبادلية بين خطي المترو الأول والثاني، إذ يغير الركاب وجهتهم من الخط الثاني باتجاه الجيزة/شبرا لاتجاه المرج/حلوان بالخط الأول، أو العكس.

محطة العتبة

ومحطة العتبة هي محطة تبادلية ما بين الخطين الثاني والثالث، إذ يقوم الركاب بتغيير وجهتهم من الخط الثاني باتجاه الجيزة/شبرا، لاتجاه العباسية بالخط الثالث.

محطة عدلي منصور

ومحطة عدلي منصور هي محطة مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة (محطة المترو الخط الثالث، ومحطة للقطار الكهربائي (عدلي منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان)، ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة/السويس)، ومحطة للسوبرجيت، وأخيرا محطة لـBRT للربط مع مطار القاهرة الدولي.