صور.. حملات مكثفة لمتابعة سير العمل بمشروعات كفر الشيخ

نفذ رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مدن كفر الشيخ، حملات مكثفة للتأكد من انتظام العمل بالمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا.

وتفقد راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، لمتابعة أعمال المحطة، والاطمئنان على سير العمل بها، والتأكد من القيام بالأعمال على أكمل وجه، فيما تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال توصيل الغاز الطبيعي بالقطاع رقم ٤ بالمدينة.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، الأعمال بمحطة مياه كحيلو، وروافع الصرف الصحي، والمستشفى المركزي بسيدي سالم، للاطمئنان على سير العمل بهم، والتأكد من حضور "النوبتجية" الليلية بهم، والقيام بالعمل على أكمل وجه، إضافة إلى تسليك خفض المنسوب بقرية منشأة عباس.

وتفقد هاني يوسف،رئيس مركز ومدينة بلطيم، المواقع المخصصة لإنشاء محطات الرفع والمعالجة، وكذلك رافع الصرف الصحي لقرى الشهابية والحماد والشيخ مبارك، إضافة لمحطة المعالجة الرئيسية بقرية عميرة الشرقية، وتفقد الموقع المقترح لمحطة الرفع بقرية الربع، ووضع حلول فورية لمنطقة الشهداء ببلطيم، مطلقًا إشارة البدء فى تنفيذ العمل بها مع مد خطوط الشبكات الداخلية بالقرى، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

أما اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، فتابع إصلاح خط مياه شرب رئيسي قطر 600 مم على طريق دسوق - كفرالشيخ.