تركيا تواصل استفزازاتها وتدفع بسفينة تنقيب أخرى إلى شرقي المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم، أنها دفعت بسفينة جديدة تحمل اسم "كمال رئيس" إلى منطقة شرق المتوسط لمشاركة سفينة "أوروتش رئيس" في عمليات التنقيب والبحث الزلزالي، بمصاحبة فرقاطة "برباروس خير الدين باشا" العسكرية، وذلك في خطوة استفزازية جديدة لدول المنطقة، في مقدمتها اليونان، خصوصاً مع تصاعد التوترات بين أنقرة وأثينا، ومطالبة الأخيرة بتدخل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لردع تحركات النظام التركي.

وشاركت الدفاع التركية صورًا لسفينة "كمال رئيس" التي من المقرر أن تبدأ أعمالها اليوم عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، متجاهلة التحذيرات الدولية من توتر علاقات تركيا مع جيرانها بالمنطقة، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وبدأت "كمال رئيس" عملياتها في المتوسط انطلاقًا من شمال شرقي جزيرة قبرص، بعد خضوع طاقمها لتدريبات بحرية مع سفن خفر السواحل التابعة لوزارة الدفاع التركية.