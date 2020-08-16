الأوقاف توزع 13 طن لحوم أضاحي غدا

أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع (13) طن من لحوم الأضاحي غدا، على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الجيزة والبحيرة والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر)، بواقع (3) طن لمحافظة البحيرة، و(2) طن لكل محافظة من المحافظات الأخرى، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

ويصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 154 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ – الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر- البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة في بيان لها على عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، وأكدت كذلك على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.