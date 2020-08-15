الأوقاف السورية: إعادة فتح المساجد لصلوات الجمعة والجماعة بدمشق وريفها

أعلنت وزارة الأوقاف السورية، اليوم، إعادة فتح المساجد لصلوات الجمعة والجماعة في محافظتي دمشق وريف دمشق، اعتبارا من فجر غد الأحد.

وأضافت الوزارة السورية، أنه عقب مرور 15 يوما على إغلاق المساجد في محافظتي دمشق وريف دمشق سيتم افتتاح المساجد لأداء صلوات الجمعة والجماعة اعتبارا من غد الأحد مع اتخاذ أقصى إجراءات الوقاية الصحية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأشارت الأوقاف السورية، إلى استمرار تعليق الدروس وباقي الأنشطة الدينية.

وأعلنت الوزارة في الثاني من أغسطس الجاري تعليق صلاة الجمعة والجماعة في مساجد محافظتي دمشق وريف دمشق لمدة 15 يوماً اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس الجاري، عملاً بالإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا المستجد.

وأعلنت "الأوقاف" في الـ 22 من شهر يوليو الماضي تعليق صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظتي دمشق وريفها وتعليق كل الدروس والمجالس وحلقات التدريس الديني وأنشطة معاهد الأسد في مساجد دمشق وريفها وإغلاق كل صالات التعزية والأفراح التابعة للوزارة بالمحافظتين حتى إشعار آخر.