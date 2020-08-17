حظك اليوم الاثنين 17-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تشكل كل مجموعة من النجوم بُرجًا، وتمّت تسمية كل برج باسم محدد، ولكل برج صفات مختلفة عن الآخر، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

لديك اليوم استعداد كبير لتغيير أفكارك واتباع طرق أفضل.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب ويضع أمامك اليوم فرصة لوضع حجر الأساس لعلاقة عاطفية تهمك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتجنب الدخول في مناقشات عنيفة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

انتبه اليوم لعلاقاتك وردود أفعالك.. ولا تلتفت للماضي إلا لكي تتعلم من أخطائك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يعدك اليوم بالدخول في مناقشات تشحذ ذهنك وتدير الأحاديث والمواقف بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يمدك الفلك ببلاغة التعبير وقد يمنحك طاقة عاطفية أخاذة تجذب إليك من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تراجع خطواتك ونفقاتك ومن المهم أن تدير وضعك المالي بجدية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، فينوس في برجك وقد يساعدك ذلك على فتنة الجنس الآخر والتأثير فيه.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الشمس وعطارد ببرجك يمنحانك حماسا ويقظة ذهنية وتحسن التصرف في كل المواقف.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تشعر بحب الآخرين لك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك في أي مكان أو نشاط تتواجد فيه.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك أن تهتم بصحتك، وتعتني بسلامتك ومن المهم أن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ينصحك اليوم بالتعامل فقط مع من تثق بهم ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الوضع الفلكي داعم وتجد أن لديك استعدادا لتغيير أفكارك والتعامل بأسلوب جديد.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس فلا تتعجل الأمور وحافظ اليوم على الحذر والعدل في تعاملاتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تمدك الأفلاك برغبة في المغامرة، لكن الوضع الفلكي دقيق فلا تدع مشاعرك تتحكم في تصرفاتك وتعقل خاصة اليوم.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجمة العالمية كاتي بيري، ويوافق تاريخ ميلادها 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما، فاتبع اليوم بصيرتك وإحساسك وانطلق بلا خوف.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم تبدو مستعدا لمساعدة الأحباب وتسعد بدعمك لهم وبدعمهم لك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب للبيع والشراء وتحسن التصرف في أمورك المالية.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب ويمنحك رؤية مستقبلية واضحة وتنفعك ثقتك بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك ومن المهم أن تسيطر على انفعالاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تقاوم رغبتك في العداء ومخالفة كل رأي لشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك اليوم طاقة وحيوية وتوظف جهودك في الاتجاه السليم.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب ويساعدك ذلك على إيجاد حلول لمشاكل عالقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت النجم العالمي جاستن بيبر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 مارس.