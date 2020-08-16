حظك اليوم الأحد 16-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

أنثى برج الجدي غامضة ولا تسمح لأحد بالتدخل في أمور حياتها بسهولة، كما أنها تفتخر دائما بما تحققه في حياتها العملية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ما يجعلك مشوشا وعليك أن تدرس وتصبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا اهتم بأن تضع في حساباتك مشاعر شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.