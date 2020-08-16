 حظك اليوم الأحد 16-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت لديه قدرة على إدارة أعماله بكفاءة عالية، كما أنه يرحب دائما بالأفكار الجديدة وغير التقليدية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك اليوم روحا متسامحة ومتفهمة ما يساعدك على علاج المواقف المتأزمة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير عن مشاعرك وتتجاوب مع من يطرق قلبك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.