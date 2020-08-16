حظك اليوم الأحد 16-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يتميز باستخدامه للأسلوب العقلاني في تحليل الأمور الخاصة به، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تهتم بصحتك وأن تنظم جهودك واحترس من أعداء متخفيين.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في مواجهة برجك وعليك أن تتجنب العصبية والعناد في معاملاتك وكن متكتما ولا تعلن خططك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.