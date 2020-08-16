حظك اليوم الأحد 16-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج القوس بالعطاء، كما يتميز بأنه يعمل على كسر الحواجز في علاقاته بالآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال وعليك أن تبحث عن التوازن في حالتك المادية واعتنِ بخطواتك، وامضِ على مهل لترى الأمور أوضح.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتأنى في أقوالك اليوم ولا تتسرع في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.