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محمود مسلم

لبنان: استمرار البحث عن مفقودين بتفجير ميناء بيروت

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(وكالات)
05:15 م | الأحد 16 أغسطس 2020
انفجار ميناء بيروت

انفجار ميناء بيروت

أعلن الدفاع المدني اللبناني، اليوم، استمرار البحث عن 30 مفقودًا جراء انفجار ميناء بيروت من قبَل أجهزة الإغاثة المحلية والأجنبية.

وقال مصدر أمني لبناني لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" إن العدد الإجمالي لضحايا التفجير بلغ 177 قتيلًا وأكثر من 6500 جريح، ولا يزال 100 منهم يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وأعلن نقيب الأطباء في لبنان شرف أبو شرف، في مؤتمر صحفي، عن تضرر 4 مستشفيات بالكامل تحتاج إلى 10 ملايين دولار للترميم، مشيرًا إلى أن هناك ألفي طبيب متضرر وعيادات مدمرة.

وشدد أبو شرف على ضرورة مساعدتهم بأسرع وقت، مؤكدًا الحاجة إلى مساعدات مالية لتأهيل المستشفيات الحكومية لمواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

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