وزير الصحة اللبناني: 92 مواطنا في حالات حرجة بسبب تفجير مرفأ بيروت

قال وزير الصحة اللبناني فى حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، إن عدد شهداء تفجير مرفأ بيروت الذى وقع يوم 4 أغسطس الجارى، بلغ اليوم 180 شهيداً، بالإضافة إلى وجود 92 فى غرف العناية الفائقة ممن حالتهم خطرة.

وتابع: "عدد الجرحى 6 آلاف جريح معظمهم غادر المستشفيات وعدد بسيط منهم يحتاج إلى متابعة طبية".

وأضاف "حسن"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر التليفزيون المصرى، أنه ما زالت الجهات المعنية تجرى البحث عن المفقودين كون لدينا 18 مفقوداً حتى الآن، وتابع:"البحث يتم من فرق لبنانية وأخرى أجنبية".

وأكد وزير الصحة اللبنانى، أن الوضع الاقتصادى الخانق فى البلاد مع وقوع الانفجار فى وقت ذروة جائحة كورونا جعل البلاد فى حالة طبية سيئة خاصة بعد خروج بعض المستشفيات من الخدمة.