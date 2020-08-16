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محافظ القليوبية يناشد المواطنين سرعة التصالح في مخالفات البناء

كتب:

حسن صالح
05:55 م | الأحد 16 أغسطس 2020
لجنة التصالح بنرسا

لجنة التصالح بنرسا

شدد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خلال الفترة الزمنية المحددة.

يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، وحتى 15 سبتمبر المقبل.

وقال إيهاب مهدي رمضان، رئيس الوحدة المحلية بترسا التابعة لمركز ومدينة طوخ، إن العمل مستمر طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم طبقا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

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