حظك اليوم الاثنين 17-8-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج السرطان بقضاء وقته في قراءة الروايات والقصص والشعر والأدب، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تراجع خطواتك ونفقاتك ومن المهم أن تدير وضعك المالي بجدية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، فينوس في برجك وقد يساعدك ذلك على فتنة الجنس الآخر والتأثير فيه.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.