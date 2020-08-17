حظك اليوم الاثنين 17-8-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:19 ص | الإثنين 17 أغسطس 2020
برج الأسد
مولود برج الأسد يسعى دائما إلى أن يكون في المقدمة، ما يجعله قائدا في عمله وفي حياته الشخصية والاجتماعية، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.
حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني
الشمس وعطارد ببرجك يمنحانك حماسا ويقظة ذهنية وتحسن التصرف في كل المواقف.
حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي
القمر في برجك يجعلك تشعر بحب الآخرين لك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك في أي مكان أو نشاط تتواجد فيه.
ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.