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محافظ القليوبية يقرر النزول بتنسيق القبول بالثانوي العامة 245 درجة

كتب:

حسن صالح
06:04 م | الأحد 16 أغسطس 2020
محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الاعدادية

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الاعدادية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خفض درجات تنسيق القبول بالثانوية العامة للعام الدراسى 2020 / 2021، ليكون 245 درجة، بدلا من 251 درجة، للناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام ، وذلك بناء على رغبة أولياء أمور الطلاب.

وأكد المحافظ، أنه بارتفاع درجات طلاب الشهادة الإعدادية عن العام السابق وزيادة عدد الناجحين واستمرار نفس درجات القبول للعام السابق يرجع إلى جهود المحافظة فى افتتاح فصول جديدة بالتعليم الثانوى لاستيعاب الزيادة الطلابية لهذا العام.

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول بالصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2020 /2021، بحد أدنى 251 درجة، كما تم تحديد تنسيق الثانوى العام الصناعى نظام ثلاث سنوات بحد أدنى 205 درجة للبنين و220 للبنات وبالنسبة للثانوى الصناعى المتقدم نظام خمس سنوات بحد أدنى 250 درجة ويبلغ الحد الأدنى للثانوى الصناعى نظام إعداد مهنى 160 درجة للبنين و170 درجة للبنات.

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