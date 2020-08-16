57 جنيها تراجعا في أسعار الذهب خلال أسبوع بسبب السندات الأمريكية

يبقى الذهب الملاذ الآمن للكثيرين سواء في مصر أو باقي الدول العربية، في الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول، بسبب التداعيات السلبية لأزمة كورونا وانهيار الاقتصاديات العالمية، حيث حققت أسعار الذهب ارتفاعًا غير مسبوق الأسابيع الماضية، ليسجل سعر المعدن النفيس أرقامًا قياسية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي؛ ليتجاوز ثمن الأوقية 2000 دولار للمرة الأولى في تاريخه.

وترصد "الوطن"، خلال التقرير التالي التغيرات التي طرأت على المعدن النفيس، خلال أسبوع، في البورصات العالمية، وما تبعها بالتأثير على السوق المحلي ومحلات الصاغة، بعد أن سجلت أسعار الذهب تذبذبًا واضحًا بين ارتفاع وانخفاض، خلال الأسابيع الماضية.

الذهب يستقر يومي السبت والأحد

وصل سعر جرام الذهب يوم الجمعة 7 أغسطس إلى أعلى نقطة ارتداد على المستوى المحلي والعالمي، إذ سجل عيار 24 نحو 1053 جنيهًا، فيما وصل عيار 21 إلى 908 جنيهات؛ ليسجل الذهب أعلى الأسعار في تاريخ الاقتصاد في العالم.

بعد هذا الارتفاع المتتالي، استقرت أسعار الذهب يومي السبت والأحد، والسبب هو إغلاق تداول المعدن الأصفر في البورصات العالمية.

الذهب يتراجع يومي الاثنين والثلاثاء والأربعاء

ومع بداية أسبوع البورصات العالمية، يوم الاثنين 10 أغسطس، وتداول الذهب، تراجعت الأسعار بشكل طفيف بقيمة 15 جنيهًا، وتسجل أعيرة المعدن الأصفر عيار 24 نحو 1038 جنيهًا، أما عيار 21 فكان سعر الجرام 905 جنيهات.

مرة أخرى يوم الثلاثاء، تراجع الذهب بشكل ملحوظ لتصبح سعر الأوقية 1986 دولار مقارنة بشعر الأوقية في الأسبوع الماضي، حيث بلغت 2072.50 دولار، ليصل عيار 24 إلى 971 جنيهًا، وعيار 21 يسجل 850 جنيهًا، ويصل عيار 18 إلى 729 جنيهًا.

كما واصلت أسعار الذهب تراجعها الأربعاء 12 أغسطس، لليوم الثالث على التوالي، ليسجل عيار 24 نحو 969 جنيهًا، فيما يصل عيار 21 إلى نحو 848 جنيهًا، وعيار 18 يسجل 727 جنيهًا.

الذهب يتعافى ويرتفع يوم الخميس وينخفض الجمعة

عاودت أسعار الذهب الارتفاع مجددًا يوم الخميس، ليسجل عيار 24 بين 983 و987 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 860 و848 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 737 و741 جنيهًا.

وتراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في نهاية تعاملات الجمعة 14 أغسطس، آخر أيام الأسبوع بالبورصات العالمية، ليسجل عيار 24 مبلغ 982 جنيهًا، مقابل 985 جنيهًا في معاملات صباح اليوم، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 855 و859 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 733 و736 جنيهًا.

استقرار الذهب مرة أخرى بسبب البورصات العالمية

ومع بداية التعاملات الصباحية التي وردت، أمس السبت الموافق 15 أغسطس، استقرت أسعار الذهب، بعد تراجعها تراجع طفيف مساء الجمعة، ليسجل عيار 24 نحو 982 جنيهًا، وعيار 21 نحو 859 جنيها، وعيار 18 يسجل 736 جنيهًا.

تحليل أسواق المال للذهب في أسبوع

نتيجة تداول المعدن الأصفر في البورصات العالمية شهد تراجعًا كبيرًا لأكثر من 2%، لينخفض عند المستوى المهم البالغ 1900 دولار للأوقية (الأونصة)، حيث هبط في المعاملات الفورية 2.5% قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع البالغ 1863.67 دولار، ليستأنف سقوطه الحر بعد أن توقف عن الانخفاض لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة.

وخلال 7 أيام، وصل إجمالي خسائر الذهب إلى نحو 57 جنيهًا، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق الجمعة 7 أغسطس.

ماذا يحدث في المعاملات الذهب في البورصات العالمية

وعلق إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب والمشغولات الذهبية، على تذبذب أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة ما بين الصعود والانخفاض، إن جائحة كورونا تسببت في وجود ركود اقتصادي وكساد عالمي، ما تسبب في انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، مما جعل المستثمرين يلجأون إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن، مما تسبب في نوبات الارتفاع المتتالية التي حدثت، خلال الفترة الماضية.

كانت أسعار الذهب ارتفعت في نهاية تعاملات الخميس 13 أغسطس، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية 859 جنيهًا مقابل 852 جنيهًا في تعاملات اليوم الصباحية، بفارق 7 جنيهات، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 855 و859 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 733 و736 جنيهًا.

وأوضح إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة بالقاهرة في تصريح له، أن عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفع إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 0.7% بعد طرح عطاء لبيع سندات لأجل 30 عاما، وأن عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما ارتفع إلى 1.399% من 1.378% بعد العطاء.

هبط الذهب سريعا كنتيجة طبيعية للارتفاع السريع، بمقدار 3.85%، ووصل سعره العالمي إلى 1943 جنيها بعد ارتداد من 1938 جنيها.