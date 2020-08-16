الزراعة تفتتح مقرا جديدا للحجر الزراعي في مطار القاهرة

افتتح الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، اليوم، المقر الجديد للإدارة العامة للحجر الزراعي بمطار القاهرة الدولي بحضور المهندسة غادة عبدالعاطي مدير عام الحجر بالمطار ومشرفي الأقسام.

وبناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستكمال خطة تطوير الحجر الزراعى المصري من أجل دعم منظومة الصادرات الزراعية والحفاظ على الثروة الزراعية.

وقال العطار إن الافتتاح من شأنه تيسير إجراءات الإفراج الجمركي على الصادرات والواردات الزراعية وتسهيل التعامل مع الشركات في إنهاء الإجراءات الحجرية، ويشمل المقر الجديد مكتب مدير عام إدارة الحجر الزراعي بمطار القاهره والمكتب الفني ووحدة الإحصاء والشؤون المالية والإدارية ووحدة التعامل مع الجمهور والخزينة.