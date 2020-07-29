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وزير الزراعة: رغم كورونا.. مصر صدرت 3.7 مليون طن منذ بداية 2020

القصير: "سمعة المنتج المصري بقت حاجة تانية"

كتب:

شريف سليمان
04:38 ص | الأربعاء 29 يوليو 2020
السيد القصير

السيد القصير

قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، إن إجمالي صادرات مصر الزراعية في الفترة من بداية العام الجاري حتى الآن وصلت إلى 3.7 مليون طن، بالرغم من انخفاض حركة التجارة العالمية في الكثير من الأماكن بنسبة تفوق 30%، بسبب تبعات أزمة فيروس كورونا.

وأضاف "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E"، أن مصر تراقب العينات واستخدام المبيدات وتتخذ كل الإجراءات التي تضمن التأكد سلامة السلع قبل توريدها.

وأتم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: "سمعة المنتج المصري بقيت حاجة تانية خالص".

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