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عاجل.. الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لوقف أنشطتها في المتوسط فورا

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سحر المكاوى
06:48 م | الأحد 16 أغسطس 2020
شرق المتوسط

شرق المتوسط

قال الاتحاد الأوروبي، إن تجديد تركيا لأنشطة التنقيب في المتوسط يؤجج التوتر وفقا لقناة "العربية".

وأوضح الاتحاد الأوروبي، أن تنقيب تركيا في منطقة تابعة لقبرص ومصر يقوض الأمن، ودعا تركيا لوقف أنشطتها في المتوسط فورا والمشاركة بالحوار.

وأعلنت قبرص، قبل قليل أن التنقيب التركي في مياهها الاقتصادية غير شرعي، وأصدرت تحذيرا ملاحيا مضادا لتحذير تركيا، بالإبقاء على سفن تنقيبها. 

وقالت تركيا اليوم "إن سفنها ستواصل التنقيب عن النفط والغاز جنوب غربي قبرص".

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