أستاذ هندسة: المرحلة الرابعة لخط المترو الثالث تخدم 500 ألف راكب يوميا

قال حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن مستقبل النقل في مصر مشرق، مشيرًا إلى أن مصر تسير في قطاع النقل بخطى ثابتة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التنمية تسير بمعدلات ثابتة رغم جائحة كورونا .

ولفت إلى أن المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق التي افتتحها رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، تخدم 500 ألف راكب يوميًا ليرتفع بذلك عدد مستخدمي المترو إلى 4 ملايين راكب.

وأضاف أن الرئيس السيسي طالب بربط وسائل النقل مع بعضها، مشددًا على أهمية وجود أماكن انتظار سيارات في أي مكان تبادلي بين وسائل النقل الجماعي، من أجل أن يتاح للمواطن أن يستقل الوسيلة التي تناسبه، دون أن يترك سيارته في مكان عشوائي، ويتعرض لمخالفة.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح اليوم الأحد، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وتفقد السيسي محطة عدلي منصور التبادلية خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى؛ لربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن ومحافظات الجمهورية