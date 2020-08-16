القومية للأنفاق: المترو سيختزل المشوار الذي يستغرق 3 ساعات في 45 دقيقة

قال عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن المترو سيربط جميع أحياء القاهرة ليستطيع المواطن الانتقال من أكتوبر إلى التجمع الخامس، موضحًا أن شبكة المترو ستختزل المشوار الذي يستغرق 3 ساعات في 45 دقيقة فقط، المواطن لن يكون مضطرا إلى قيادة سيارته الخاصة.

وأضاف "والي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن المترو يخطط لتوفير جراجات متعددة الطوابق بجوار بعض محطات المترو للتسهيل على قائدي السيارات الذين يرغبون في استقلال مترو الأنفاق.

وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن معظم قطارات خطوط مترو الأنفاق الجديدة مكيفة، فضلا عن وجود كاميرات لكشف المخالفات داخل عربات المترو، إضافة إلى التحكم الإلكتروني.