الاحتلال الإسرائيلي يجدد منع محافظ القدس من دخول الضفة الغربية

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد تجديد قرار منع محافظ القدس عدنان غيث، من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال سلمت المحافظ القرار وذلك عقب استدعائه للتحقيق في مركز المسكوبية بالقدس المحتلة، حيث يأتي هذا القرار كحلقة من سلسلة قرارت وإجراءات مجحفة اتخذها الاحتلال بحق المحافظ غيث، بهدف حصاره وتضييق الخناق عليه، حيث خضع للتحقيق والاعتقال عشرات المرات منذ توليه مهامه خلال العامين الماضيين.

ويذكر أن المرة الرابعة لمنع المحافظ غيث من دخول الضفة الغربية كانت ستنتهي في العشرين من الشهر الجاري.