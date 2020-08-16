بني سويف: إلغاء الإجازات المستثناة بسبب كورونا عدا المصاب والمخالط

أصدرالدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، الأحد، قراراً بشأن تنظيم حضور العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية.

وتضمن القرار التزام جميع العاملين بالحضورإلى العمل، يومياً اعتبارا من الثلاثاء القادم 18 أغسطس الجاري، وطبقا للقوانين والقواعد المعمول بها دون استثناء.

ونصت المادة الثانية على أن المصاب والمخالط لحالة مصابة بفيروس كورونا يعد في إجازة استثنائية لحين التعافي، على أن يقدم تقريراً طبياً من الجهات المختصة، فيما نصت المادة الثالثة من القرارعلى التزام جميع الجهات باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا، وتوفير الحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها، على أن يتم تقييم الوضع بشكل أسبوعي وفي ضوء التقارير الإحصائية لحالات الإصابة بفيروس كورونا بالمحافظة.