فيديو.. مرشح للرئاسة الأمريكية يُحذر من أردوغان ويصفه بـ"المستبد"

ظهر المرشح الرئاسي الديمقراطي الأمريكي جو بايدن في مقطع فيديو، اجتاح المواقع الاجتماعية في تركيا، وهو يتحدث بطريقة سلبية عن الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث وصفه بـ"المستبد"، وقال إنه سيدعم ويشجع المعارضة التركية في حال أصبح رئيسا، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وظهر بايدن، متحدثا عن رؤيته للعلاقات الأمريكية مع الرئيس التركي، حيث أبدى مرارا وتكرارا في الفيديو "قلقه الكبير" بشأن التطورات في تركيا، مشيرا إلى أنه سيتخذ نهجا مختلفا تماما ضد أردوغان من خلال دعم وتشجيع قيادة المعارضة التركية كما كان يفعل حين كان نائبا لأوباما.

وذكر: "يمكننا دعم تلك العناصر التي لا تزال موجودة في تركيا، وتشجيعهم على مواجهة أردوغان وهزيمته.. ليس عن طريق الانقلاب، ولكن من خلال العملية الانتخابية"، موضحًا أن الولايات المتحدة في الحاجة إلى العمل بجدية أكبر مع الحلفاء لعزل أفعال أردوغان في المنطقة، لا سيما في شرق المتوسط.