7 أهداف واهتمامات لفرق الكشافة بمراكز الشباب.. تعرف عليها

تمتلك وزارة الشباب والرياضة قاعدة عريضة من فرق الجوالة والكشافة بجميع مراكز الشباب في جميع أنحاء المحافظات، حيث تلقى هذه الفرق والكوادر الشبابية دعما متواصلا لكي يسطروا الديمقراطية الحقيقية في حب الوطن والحفاظ على مقدراته.

«الوطن» ترصد أهم أهداف الحركة الكشفية بمراكز الشباب، وجاءت على النحو التالي :

1- تشجيع الشباب على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم وأن يكونوا مواطنين متحملين لمسئولياتهم.

2- تشجيع التنمية الذاتية ليستطيع الشاب من اختيار نمطا لحياته وتحديد هويته واكتساب المهارات وتكوين اتجاهاته الخاصة.

3- توفير الفرص للمشاركة في الأنشطة الجماعية الموجهة لتكوين الصداقات القوية الدائمة.

4- إشباع الحاجة الى استكشاف الذات والحرية الشخصية داخل إطار المسئولية الجماعية.

5- تهيئة فرص النمو الجسماني والمشاركة في الأنشطة الخلوية.

6- توعية وإدراك الشباب بحاجات المجتمع والمشاركة في تلبية تلك الحاجات والمساعدة في تنمية مجتمعاتهم.

7- توفير المناخ الذي يحقق ترسيخ القيم على الأسس الروحية العميقة مع روح المرح.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، حرص على المشاركة في احتفالية المنظمة الكشفية بمناسبة اليوم العالمي للشباب بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بالفيديو كونفرانس، حيث أعرب صبحي عن سعادته بمشاركته في الاحتفالية مع المنظمة الكشفية العربية بالشباب العربي في الاحتفالية، مؤكداً الدعم الدائم والمتواصل للحركة الكشفية في مصر والدول العربية من أجل البناء والنهوض بالشباب العربي، واستغلال قدراتهم وطاقاتهم وتسخيرها للمشاركة في البناء والنهوض بالأوطان العربية.