وزير النقل: الفئات المستثناة في تذاكر المترو لن تتأثر بالزيادات

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن مترو الأنفاق يوفر نصف الوقت عن وسائل النقل الأخرى، كما أن الفئات المستثناة في تذاكر المترو لن تتأثر بالزيادات الأخيرة، موضحًا أن تكلفة النقل حتى 40 محطة في المترو تساوي 10 جنيهات، وتساوي 35 جنيهًا في الميكروباص.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الوزارة تّدرس توفير تذكرة موحدة لوسائل المواصلات العامة وشركة مواصلات مصر، كما سيجري توفير أوتوبيسات السوبر جيت المتوجه لمراكز المحافظات بالأقاليم أمام محطة عدلي منصور.

وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، منذ قليل، إنه سيجري تحريك أسعار التذاكر لترتفع التذكرة قيمة 3 التي تشمل من محطة إلى 9 محطات إلى 5 جنيهات والتذكرة قيمة 5 التي تشمل من 9 محطات إلى 16 محطة إلى 7 جنيهات، والتذكرة التي تضم من 16 محطة لأربعين إلى 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات.