منى زكي تدعو جمهورها للتبرع لأطفال لبنان

دعت الفنانة منى زكي جمهورها في مصر والوطن العربي للتبرع لأطفال لبنان المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، من خلال حسابها الخاص بـ"تويتر".

وكتبت منى زكي في تغريدتها: "كل بيت في لبنان موجوع بسبب اللي حصل في بيروت.. اللي فقد حد عزيز عليه.. واللي اتصاب.. واللي بيته اتهدم.. لبنان بتعاني من أزمة فوق الأزمة، وأنا النهاردة كسفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف علشان نساعد كل طفل".

يذكر أن الفنانة منى زكي قد نعت الفنانة شويكار، التي رحلت عن عالمنا بعد معاناة مع المرض، أول أمس، عن عمر يناهز 85 عامًا.

وكتبت منى على حسابها عبر إنستجرام: "اليوم فقدنا روحًا جميلة.. واحدة من أكثر الفنانات موهبة في الوطن العربي.. إشراقة المسرح.. ستعيش دائمًا في قلوبنا بأعمالها التي لن تنسى.. نشكرك دائمًا على رسم البسمة على وجوهنا".