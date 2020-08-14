منى زكي ناعية شويكار: نشكرك لرسم البهجة على وجوهنا

نعت منى ذكي، الفنانة شويكار، التي رحلت عن عالمنا بعد معاناة مع المرض، اليوم، عن عمر يناهز 85 عاما.

وكتبت منى على حسابها عبر إنستجرام: "اليوم فقدنا روح جميلة.. واحدة من أكثر الفنانات موهبة في الوطن العربي.. إشراقة المسرح.. ستعيش دائمًا في قلوبنا بأعمالها التي لن تنسى.. نشكرك دائمًا على رسم البسمة على وجوهنا"

وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إقامة جنازة الفنانة شويكار عقب صلاة الظهر، غد السبت، على أن يكون الدفن بمقابر أسرتها بـ6 أكتوبر.

وكان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أعلن وفاة الفنانة شويكار، اليوم.

وكتب عزوز عادل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفنانة شويكار في ذمة الله".