محافظ أسيوط يوجه بتذليل العقبات لإنشاء مدارس جديدة بالقرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تذليل كافة العقبات لتوفير أراضي أملاك دولة أو تبرعات، لإنشاء مدارس جديدة عليها بالقرى والمراكز الأكثر احتياجًا، للقضاء على الكثافات والفترات المتعددة بالمدارس، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام منطقة هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة، والمهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وشدد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – على ضرورة التنسيق بين مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية، ووكيل وزارة الزراعة، ورؤساء المراكز والأحياء، لتذليل العقبات وإنهاء الموافقات اللازمة لاستصدار قرارات الترخيص، حتى تتمكن هيئة الأبنية التعليمية من تنفيذ المشروعات، طبقًا لتوجيهات الدولة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

ووجه محافظ أسيوط ، مدير منطقة الابنية التعليمية بالمتابعة المستمرة لجميع المشروعات التعليمية التى يجرى تنفيذها بالمحافظة، خاصة مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى يجرى تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا، وتستهدف 60 قرية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تتضمن إنشاء 16 مدرسة جديدة بتكلفة تبلغ 98.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للأبنية التعليمية.