"الوطنية للانتخابات" تنتهي من الفصل في تظلمات "مرشحي الشيوخ"

انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم، من الفصل في تظلمات المرشحين على الاقتراع ونتائج فرز الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي تلقتها من اللجان العامة، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية يوم الأربعاء المقبل.

وتسلمت الهيئة على مدار اليومين الماضيين جميع نتائج الحصر العددي لـ 27 لجنة عامة على مستوى الجمهورية، تضمنت أعدد الأصوات الباطلة والصحيحة وما حصل عليه كل مرشح، بجانب الأوراق الانتخابية من محاضر الاقتراع والفرز.

ولم تتضمن تظلمات المرشحين على نتائج الاقتراع والفرز أي مخالفات من شأنها التأثير في النتيجة النهائية للجولة الأولى من الانتخابات، وجرى إحالتها للهيئة الوطنية للبت فيها وإخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من الفصل فيها.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، إن انتخابات مجلس الشيوخ جرت وفقا لأعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، وجرى إدارتها بضمير القاضي ونزاهته في الحكم، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات التزمت بالفصل في التظلمات التي تقدم للهيئة بعدالة القاضي وحياده وفقاً لأحكام القانون.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية أن الهيئة تقوم بالفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من عرضها على اللجان، ثم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال مدة أقصاه 24 ساعة من الفصل فيه.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، والمحدد بالجدول الزمني في 19 أغسطس.

ومن المقرر عقب إعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى، أن يجري استئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة - إن وجدت - اعتبارا من 20 أغسطس، ثم الطعن على قرار الهيئة الوطنية بإعلان نتيجة الجولة الأولى أمام المحكمة الإدارية العليا يومي 20 و21 أغسطس.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون لمدة 10 أيام من 22 وحتى 31 أغسطس.