"الوطنية للانتخابات" تحظر إعلان مؤشرات فرز اللجان الفرعية

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس، حظر إعلان المؤشرات الأولية التي تعلنها اللجان الفرعية بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأعلنت الهيئة أنه يحظر على وسائل الإعلام إعلان أو نشر أي أرقام من اللجان الفرعية، موضحة في الوقت نفسه جواز إعلان الحصر العددي للأصوات بكل محافظة والتي يتم إعلانها من اللجان العامة البالغ عددها 27 لجنة تمثل جميع المحافظات.

وأضافت الهيئة أنه عقب إعلان اللجان العامة للحصر العددي للأصوات سيتم إرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات لتقوم بمراجعتها وإعلان النتائج النهائية بحد أقصى 19 أغسطس الجاري.