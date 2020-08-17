فنادق البحر الأحمر تستعد لاستقبال السياحة البولندية

تستعد فناق البحر الأحمر، لاستقبال السياحة البولندية عبر أولى رحلات الطيران السياحية من المطارات البولندية، وذلك مطلع الأسبوع المقبل، بعد توقف منذ فترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

وكشف عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية بالبحر الأحمر، أنه من المقرر أن يستقبل مطار الغردقة ومطار مرسى علم، رحلتين كل أسبوع من بولندا بداية من الأسبوع المقبل، وذلك طبقا للشركة المنظمة للرحلات البولندية، وذلك بعد قرار الحكومة البولندية برفع الحظر عن المدن المصرية، على ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة في المطارات المصرية ومقاصدها السياحية المختلفة.

وأكد عثمان لـ"الوطن"، أنه ستصل أولى الرحلات القادمة من بولندا يوم السبت المقبل الموافق 22 أغسطس، وعلى متنها عدد من السائحين البولنديين، لافتاً إلى استعدادا الفنادق السياحية، لاستقبال السياحة الخارجية طبقا للضوابط والاشتراطات الصحية التي أقرتها الحكومة المصرية.

وأشار عصام على الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جائحة كورونا أعادت تشكيل خريطة الجنسيات السياحية الوافدة إلى مصر، حيث استقبلت فنادق البحر الأحمر آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة، من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا و المجر وصربيا ومقدونيا ومولدفا، مؤكدا على عودة السياحة الألمانية والإيطالية في القريب العاجل.

جدير بالذكر، استجابت الحكومة البولندية لطلب السفارة المصرية بإضافة مصر ضمن القائمة الخضراء للسفر، بحيث يتم رفع الحظر المفروض عليها ليكون السفر ممكنًا إلى مصر وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة المصرية.