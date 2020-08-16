من 10 قروش لـ10 جنيهات.. "تذكرة مترو الأنفاق" تاريخ من زيادة السعر

كارت صغير الحجم، ذات 3 ألوان، يُتيح لمالكه أن يستقل عربات المترو، والاستفادة من خدماته لعدد من المحطات حتى يصل لمبتغاه، ولكنه كما تنوعت ألوانه بين الأصفر والأحمر والأخضر، تنوعت أسعاره أيضًا ولم تثبت على مدار33 عام مضى، واختلفت تكلفته على أوقات متباعدة.

تذكرة مترو الأنفاق.. التي عرفها الناس منذ عام 1987، حينما تم افتتاح المترو من محطة حلوان وحتى رمسيس، وكان سعرها آنذاك، يقدر بـ10 قروش، حتى آخر الخط المكون من 8 محطات، من المقرر أن تشهد غدًا زيادة أخرى، وهو ما أقرته شركة المترو في تعليماتها إلى كافة إداراتها بمحطات الخطوط الثلاثة، لتطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار التذاكر ابتداء من صباح الغد مع قيام أول قطار.

بعد عامين من ظهور المترو، افتتح الخط الأول بالكامل، وتم تقسيم تذكرة مترو الأنفاق على حسب المحطات، من محطة إلى 9 محطات بمبلغ 10 قروش للتذكرة، وسعر المرحلة الثانية من 9 محطات إلى 18 محطة بسعر 15 قرشا للتذكرة والمرحلة الثالثة من 18 محطة فأكثر بسعر 25 قرشا للتذكرة.

وفي 2002، قررت وزارة النقل، مضاعفة سعر تذكرة مترو أنفاق القاهرة، ليصل إلى 25 قرشًا، ثم 50 قرشًا، ثم 75 قرشًا، عقب استحداث خط ثاني للمترو، من محطة شبرا الخيمة إلى محطة المنيب.

وبعد 4 أعوام من الزيادة السابقة، قررت وزارة النقل زيادة جديدة لـ"تذكرة المترو" عام 2006، لتوحد سعر جميع المحطات بـ جنيه واحد، و75 قرشًا لبعض الفئات التي يتيح لها القانون حجز نصف تذكرة فقط، كالأطفال، وذوي الإعاقة.

أما في عام 2017، ارتفع سعر تذكرة المترو إلى جنيهين للتذكرة الكاملة، و"1.5 جنيه" لنصف التذكرة، ليمثل ذلك القرار ارتفاعًا لـ"تذكرة المترو" بقدر 8 أضعاف أول سعر لها.

وفي غضون عام واحد، زادت أسعار التذكرة، وتم تقسيمها إلى 3 شرائح، الأولى بـ3 جنيهات لعدد 9 محطات و 16 محطة بـ 5 جنيهات وجميع المحطات بـ 7 جنيها، وركوب جميع المناطق لذوى الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة 50 قرشا .

زيادات أسعار المترو لم تتوقف عند هذا الحد، حيث قررت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، ابتداءً من صباح غدًا الإثنين.

ومن المقرر أن يصبح سعر التذكرة ركوب مترو الأنفاق من محطة لـ 9 محطات 5 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات، ومن 10 لـ16 محطة 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات، ومن 17 لـ 40 محطة 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات.