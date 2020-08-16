صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد موقع عقارين منهارين بالجمرك

انتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى موقع العقارين المنهارين الكائنين بـ 14 و 16 حارة الحشرات، شارع شيخ البنا بمنطقة بحري بحي الجمرك.

تبين من المعاينة المبدئية أن الحادث نتج عن انهيار جزء من عقار قديم، مأهول بالسكان، مكون من 4 طوابق، على عقار آخر مكون من أرضي ودور، وأدى إلى انهياره، وأسفر الحادث عن وفاة سيدة وإصابة 2 آخرين، وجاري رفع الأنقاض.

وكلف محافظ الإسكندرية المسئولين بسرعة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، موجها جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والاسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بالمنطقة المحيطة بالعقارين، وإزالة أي خطورة على أرواح المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما جرى الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقارين وعمل حواجز بجميع الشوارع المحيطة بالعقار لحماية أرواح المواطنين.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث، ليتسنى للجهات المعنية القيام بأعمالها ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة، والتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسية في حين وجود أيي تداعيات أخرى.