محافظ كفرالشيخ يستجيب لأسرة الطبيب "ماضي" لإطلاق اسمه على إحدى المدارس

استجاب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمطلب أسرة الطبيب الراحل أحمد ماضي، والذي توفى بعد إصابته بفيروس كورونا، بدراسة إطلاق اسمه على إحدى مدارس المحافظة.

وأضاف "نور الدين" خلال برنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الطبيب الراحل من أبناء المحافظة وانتقل بعد ذلك للعمل في مستشفيات الإسكندرية، وخلال تشييع جنازته أبكى العديد من المواطنين وأسرته طلبت إطلاق اسمه على إحدى المدارس والمحافظة بالفعل تدرس ذلك، تقديرا للدور الوطني للأطباء ولدوره في مستشفى العزل بالعجمي.

وأشار إلى أن المنظومة الطبية بذلت جهدًا كبيرًا جدًا لمواجهة الوباء والحد من انتشاره، لذلك لابد أن يكون لدينا أشخاص يمثلون أيقونة للعمل الطبي، ولا سيما الدكتور محمود سامي، والذي أصيب بالعمى بسبب ضغط العمل في مستشفى العزل ببلطيم وجرى تكريمه من قبل رئيس الوزراء.