حملات نظافة مكثفة وصيانة أعمدة الإنارة بمدن وقرى كفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة، وإجراء عمليات صيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع.

وتابع اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة، وكذلك أعمال النظافة، وإزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولًا بأول بالقرى.

كما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، إزالة المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، وقص وتهذيب الأشجار بشارع جمال عبد الناصر، وطريق المزلقان المؤدي إلى مستشفى قلين المركزي، وطريق قلين الشين، وأمام المدارس، ومداخل ومخارج المدينة، وقرية الحرية.

أما شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، فقد استعرض نتائج حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقري دمرو، ومنشأة عباس، وأبوغنيمة، والبلاصي، والروضة، والقن، والملاحة، وبرية لاصيفر.

وترأس العميد محمد فوزي، رئيس مدينة برج البرلس، حملات رفع كفاءة منظومة النظافة، وإزالة المخلفات المتراكمة، واستمرار تمهيد وتجريف الطرق بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة، والمداخل، والمخارج، وطريق الكورنيش، وأرض الجونة، والميدان، ومحيط المدارس، وعمارات الإسكان، ورفع الأتربة بجانب البلدورات.

فيما تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملات النظافة العامة، ورفع كفاءة وتمهيد الطرق، فضلًا عن إزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولًا بأول بقريتي الجزيرة الخضراء، والبصراط.

واستعرض جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة والتجميل، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والمخلفات بالمدينة، وقرية غرب تيرة،وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مدينة سيدى غازي، بمتابعة صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.