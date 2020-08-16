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والد الطبيب أحمد ماضي يطالب بإطلاق اسمه على إحدى مدارس كفر الشيخ

كتب:

محمد عزالدين
10:34 م | الأحد 16 أغسطس 2020
الدكتور الراحل أحمد ماضي

الدكتور الراحل أحمد ماضي

روى وليد ماضي، تفاصيل رسالة شقيقه الدكتور أحمد ماضي، استشاري أمراض الرئة بمستشفى صدر المعمورة، والذي توفى متأثرًا بفيروس كورونا.

وأضاف "ماضي" خلال برنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، أن "أحمد" من الشخصيات الطيبة جدا وكان بشوشا ولم يتأخر في خدمة الآخرين، ومن أوائل من انضموا لمستشفى عزل العجمي مطلع شهر مارس الماضي، كما أنه بشر المواطنين من خلال فيديو نشره بمحاصرة الفيروس.

وتابع: "ربنا سبحانه وتعالى كتب على إيده الشفا لناس كتيرة، وعالج ناس كتيرة، أنا بشكر رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزيرة الصحة على المجهود الجبار اللي اتعمل في مستشفى صدر المعمورة".

واستكمل: "وليا طلب واحد من محافظ كفر الشيخ، عندنا 11 مدرسة ممكن نطلق اسم أحمد على واحدة من دول تكريما وتخليدا لذكراه، لأنه بطل من أبطال الجيش الأبيض وشهيد".     

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