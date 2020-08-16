عبدالهادي القصبي يكشف تفاصيل مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية مساء اليوم الأحد، قسّم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية بدلا من 205 دوائر تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وأضاف "القصبي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه يشكل مجلس النواب من 568 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب.

وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر، أن عدد الذين يُعينهم الرئيس في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون، موضحًا أنه تم الاعتماد على الجاهز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كمصدر في وضع الأوزان النسبية لكل مقعد، كما أن انتخاب مجلس النواب سيكون بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي.

وأوضح أنه سيكون هناك 284 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، كما أنه في مشروع قانون الانتخابات الحالي يضاعف أعداد المقاعد التي تمثل المناطق الحدودية، وبالتالي كل 286 ألفًا و333 مواطنًا يمثلهم مقعدًا واحدًا في مجلس النواب.

وأشار إلى أن عضو مجلس النواب يمثل الشعب المصري كله وليس فئة بعينها، ومن هنا جاءت فلسفة توسيع الدوائر، وتمت مراجعة مشروع قانون الانتخابات من فقهاء القانون الدستوري، مشيرًا إلى أن هذا القانون اجتهاد من أجل الوصول لأفضل نظام انتخابي.