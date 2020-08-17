رامي جمال يعلن استعداده لإحياء حفلين مجانا لغير المقتدرين من جمهوره

أعلن المطرب رامي جمال عبر حسابه بتويتر استعداده لاحياء فرحين فقط مجانا من جمهوره غير المقتدرين.

وكتبت رامي "موضوع كام كومنت وتغني في فرحي والله أنا أتمنى أغني في أفراحكم كلها وغير المقتدرين تحديدا، مجرد إسعاد شخص ده يسوى عندي الدنيا بس للأسف اللي بيبعتوا آلاف وأنا لسه في بدايتي ممكن أعملها مره أو مرتين وأتحمل تكاليف الفرقة، لكن مَش هعرف أعملها كتير علشان أنا ماضي مع شركة وفِي التزامات".

وانتهى الفنان رامي جمال من وضع ألحانه على إحدى أغنيات ألبوم حميد الشاعري الجديد، والمقرر أن يطرح نهاية العام الجاري، ويعد هذا اللحن هو أول تعاون رسمي بين رامي جمال وحميد الشاعري.