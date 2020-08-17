محافظ البحيرة يقرر النزول بدرجات القبول بالثانوي العام 5 درجات

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، خفض درجات تنسيق القبول بالثانوية العامة للعام الدراسى 2020/ 2021، للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 5 درجات، ليكون 255 درجة، بعد أن كان 260 درجة.

مع الاستمرار فى قبول الملفات، التي بدأت منذ 22 يوليو الماضي، باستلام ملفات الطلاب، وفقا للحد الأدنى للتنسيق بمدارس كل إدارة تعليمية، للحد من التزاحم خلال التقديم، حرصاً على اتباع الاجراءات الاحترازية اللازمة، ومنعا لأي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة العاملين والمعلمين والطلبة.

أتى ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، لاستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوى، واستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.