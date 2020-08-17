صور.. كواليس شخصيات مسلسل "أسود فاتح"

أعلنت صفحة مسلسل "أسود فاتح"، عبر حسابها على فيس بوك، قرب موعد طرح المسلسل، الذي انتظرة الجمهور طويلا.

وكشفت الصفحة، صور من كواليس العمل لأبطال المسلسل، هيفاء وهبي، احمد فهمي، وصبري فواز.

"أسود فاتح"، كان من المقرر عرضه رمضان الماضي، لكن بسبب كورونا وتوقف الطيران، تم تأجيل المسلسل، حيث تم معظم التصوير في لبنان، وكان صعب على الفنانين المشاركين من مصر، للسفر في ظل ظروف كورونا.

كما تم تأجيل تصوير المسلسل مرة أخرى بسبب انفجار لبنان لتعود هيفاء لاستئناف تصوير المسلسل، بعد فترة توقف استمرت لأيام عدة، وذلك عقب واقعة انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وقرر مخرج العمل، تكثيف عدد ساعات التصوير، للانتهاء من العمل ككل خلال الأيام القليله المقبلة، ويشارك في بطولة "أسود فاتح"، أحمد فهمي، صبري فواز، معتصم النهار، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان وكوكبة من النجوم، من تأليف أمين جمال.