هيفاء وهبي تتألق في أولى حلقات snl بالعربي رغم أحزانها

حلت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي ضيفة أولى حلقات برنامج "Snl بالعربي" في موسمه الجديد، ظهرت هيفاء خلال الحلقة وهي تغني وتمثل وقدمت حلقة ناجحة وذلك رغم الأحداث التي مرت بها هيفاء خلال الفترة الماضية.

وتضررت هيفاء من انفجار لبنان، حيث أعلنت إصابة مديرة منزلها روبي في رأسها وعينيها، جراء انفجار مرفأ بيروت.

ونشرت هيفاء، مقاطع مصورة لمنزلها المتضرر من الحادث عبر خاصية ستوري بتطبيق "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "نحن كلنا بخير، بيتي جنب الانفجار، ادعو لربة بيتي روبي بالشفا، انصابت برأسها وعينيها ونقلت للمستشفى".

كما تضرر أيضا مسلسلها أسود فاتح، الذي كان من المقرر عرضة رمضان الماضي، لكن بسبب كورونا وتوقف الطيران، تم تأجيل المسلسل، قبل تأجيله مرة أخرى بسبب انفجار لبنان، هذا بخلاف قضيتها مع مدير أعمالها محمد وزيري والذي اتهمته بالاستيلاء على أموالها.