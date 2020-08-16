عاجل.. وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بداية من الغد

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيجري زيادة أسعار تذاكر المترو بدءا من الغد على كل الخطوط، حيث سيجري زيادة سعر تذكرة من 1 - 9 محطات من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، ومن 9 - 16 محطة من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، وتذكرة من 16 - 40 محطة لـ10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات.

وأضاف "الوزير" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الخطوط تستهلك كهرباء ومرتبات موظفين، مؤكدا أن الخطين الأول والثاني نرغب في تجديدهما ليكونا مثل الخط الثالث، من حيث تجديد الإشارات والسكة.

وأشار إلى أن الشركات المصرية يعمل بها عمالة مباشرة حوالي 5 ملايين عامل ومهندس وفني، بينما العمالة غير المباشرة على الأقل ضعف هذا الرقم.