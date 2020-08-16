"الوزير": مترو الأنفاق بداية دخول شركاتنا لعصر التكنولوجيا الدقيقة

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن محطة مترو عدلي منصور ومحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق تمثل بداية دخول الشركات المصرية لعصر الإنشاءات التخصصية والتكنولوجيا الدقيقة، وعمل مواصلات في مصر عصرية ومتقدمة جدًا، لافتا إلى أن محطة عدلي منصور بها 16 سلما متحركا و2 أسانسير ومكيفة بالكامل.

وأضاف "الوزير" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن القطار به "واي فاي" ووسائل أمان وإذاعة داخلية حديثة ما يمثل نقلة كبيرة في المشروعات المصرية، "احنا دايما بنطلع السلم مش بننزل، المشروع الجا سيكون أأمن ومتطور وأنضف من هذا المشروع".

وأشار إلى أن المونوريل أو القطار الخفيف سيكون أكثر تميزا من الخط الثالث للمترو، مؤكدا أنه تم البدء بالفعل في إنشاء خط المونوريل، موضحا أنه لا يتم الإعلان عن مشروع إلا إذا تم تنفيذ نسبة منه، لافتا إلى أن نسبة تنفيذ محطة عدلي منصور التبادلية 80%، والكباري والمسارات نفس النسبة.