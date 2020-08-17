الحماية المدنية تواصل عمليات سحب السولار لفتح طريق "دائري المعادي"

تواصل القيادات الأمنية بالإدارة العامة للمرور، جهودها لإعادة حركة المرور أعلى الطريق الدائري، ومازالت عمليات إغلاق الطريق مستمرة لحين سحب كميات السولار التي تمّ تسريبها.

وقال مصدر أمني، إنَّ رجال الحماية المدنية عملوا على رش مياه ومواد على موقع تسرب السولار لمنع اشتعال النيران، مبينًا أنَّه تمّ فرض كردون أمني وسحب السيارة النقل ووضعها على جانب الطريق، مع إغلاق المكان المسرب من الفنطاس.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور المركزي، إغلاق الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاه التجمع، وذلك بسبب تسريب سولار من سيارة فنطاس على الطريق.

وانتقلت القيادات الأمنية بالإدارة العامة للمرور والحماية المدنية والجهات المختصة إلى مكان البلاغ.

وأغلق الطريق القادم من المريوطية، وتمّ تحويله على منزل الكورنيش مناطق القاهرة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.