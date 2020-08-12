ميناء دمياط ينقل شحنة من القمح إلى صوامع إمبابه عبر نهر النيل

فى إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزير النقل بشأن تفعيل و تعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري وتنشيط نقل البضائع نهرياً ، استقبل ميناء دمياط 6 وحدات نهرية ( بارجات ) قاطرة و مقطورة حمولة حوالي ثلاثمائة طن للوحدة تابعين لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى فى رحلة تهدف إلى نقل حوالي 1800 طن قمح تقريبا من صوامع دمياط متجهة إلى صومعة إمبابة عبر نهر النيل .

و وجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل-- رئيس وقيادات هيئة ميناء دمياط بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لسرعة شحن القمح على متن تلك الوحدات ومغادرتها فى التوقيت المحدد خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بنقل البضائع عبر نهر النيل وحيث انه يعتبر أرخص وسائل النقل وأقلها تكلفه ، وهو ما ينعكس على خفض أسعار السلع والبضائع التى يتم نقلها من خلال هذه المنظومة لما لذلك من قيمه مضافة كبيرة كأحد وسائط النقل المتعددة داخل ميناء دمياط والذى يعطى للميناء ميزة تنافسية كبيرة .

جدير بالذكر ان الميناء يحتوى على محطة للنقل النهرى بأطوال أرصفة 340 م وعمق 5 أمتار تتصل بنهر النيل فرع دمياط عن طريق قناة ملاحية طولها 4.5 كم .