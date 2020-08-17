إزالة 23 حالة تعد على أملاك الدولة بحي عتاقة بالسويس

شن خالد سعداوي السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس حملة مكبرة بنطاق قرية سانديتش رافقه خلالها وليد شوقي رئيس حي عتاقة والعميد أسامة الماحي مأمور قسم عتاقة لتنفيذ قرار إزالة لـ23 حالة تعد بمخالفات بناء على حرم الشوارع وتجاوز المساحة المحددة للبناء وغلق الشوارع.

شارك في الحملة سوسن محمد سكرتير حي عتاقة وأشرف سليمان مساعد رئيس حي عتاقة ونجلاء شحاتة مدير الإدارات الهندسية ومديرو إدارة الإشغالات والمرافق والشؤون القانونية والمتابعة بالحي.

وأكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، استمرار تنفيذ حملة إزالة التعديات بجميع أحياء المحافظة من أجل استرداد أراضي الدولة.