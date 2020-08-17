سيدة بالغربية تشتكي لوزير التنمية: "الموظفين بيطردوني".. والأخير يعتذر

اشتكت سيدة من محافظة الغربية إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، من تجاهل المحافظة لها، مؤكدة أنها توجهت لديوان عام المحافظة أكثر من مرة لمقابلة المحافظ لكنها فشلت.

وقالت السيدة: "الموظفون بيطردوني كل مرة أجي عند المحافظة ومش عارفة أقابل المحافظ ولا أي مسؤول".

واعتذر وزير التنمية المحلية للسيدة قائلا: "حقك علينا وإحنا في خدمتك والمحافظ موجود معنا لمتابعة شكوتك"، وذلك على هامش جولة وزير التنمية المحلية إلى محافظة الغربية، وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية: "مكتبي مفتوح للجميع وفي انتظار طلبك وشكوتك لدراستها وثقتي إن أي حق لك ستحصلين عليه وأنا متابع لطلبك".