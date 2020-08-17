محافظ بورسعيد يستعرض الموقف التنفيذي بالمشروعات الخدمية والتنموية

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، آخر مستجدات الأعمال القائمة بالمشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة، ومعدلات التنفيذ حتى الآن، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ومديري مديريات الإسكان والطرق والتخطيط العمراني والشركات القائمة على أعمال تنفيذ المشروعات.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال بعدد من المشروعات الخدمية الجارية، والالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم، موجهًا بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، والعمل فى كافة المشروعات بالتوازي، وذلك فى إطار تواصل جهود الأجهزة التنفيذية لإقامة مجمعات خدمية للمواطنين على أعلى درجة من الكفاءة تتماشى مع مجمل التطورات الأخيرة فى محافظة بورسعيد.